زلزال قوي يضرب الفلبين

أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "باتانيس" شمالي الفلبين، اليوم الأحد.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومتراً غرب منطقة "سابتانج".

ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وتقع الفلبين، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 % من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

وفي سياق أخر، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن زلزالين طبيعيين طفيفين ضربا منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، وقع الزلزال الأول بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي في الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحا، وفقًا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالًا وخط طول 129.19 درجة شرقًا على عمق 15 كيلومترًا، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالًا وخط طول 129.16 درجة شرقًا على عمق 5 كيلومترات.