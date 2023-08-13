مراته السبب.. شاب يحرق منزلا بداخله والده

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة المتهم بإشعال النيران بالمنزل ووالده بداخله إلي الجنايات.

نص التحقيقات

س: ما تفصيلات حدوث الحريق في مسكنك؟

ج اللي حصل ان انا كنت قاعد فى البيت لقيت بنت ابنى جت بتقولى يا جدى عايزين هدوم من الشقة عشان نلبس عشان فيه خلافات بين ابنى وبين مراته قولت لابنى اديهم هدوم قالى لا وبعد شويه دخلى الاوضه وقالى طيب اديهم الهدوم وبعد كدة خليت بنت ابنى جت وخدت الهدوم وبعد لما خدت الهدوم جيه ابنى وقالى مين قالك اديها الهدوم قولتله انت اللى قولتلى قالى لا انا حولعلك فى الشقة قولتله تولع ايه راح طلع وولع في الشقه واتصلت علي النجدة جت.

س / ملك من المسكن محل الحريق ؟

ج العقار كله بتاعي والشقة دي أبني قاعد فيها.

س: متي وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام دة حصل امبارح بالمرج.

م وهل شاهدت نجلك المدعو حال ادرامه النيران بالوحدة السكنية خاصتك ؟

ج: ايوة انا لقيته جاب بنزين من الشارع و طلع بس انا افتكرت بيهوش وطلع على الشقه وبعد كدة لقيت النار ولعت.

س : وما هي كيفية بدء أشعال النيران ؟

ج انا فجأه لقيت كل الغرف بتولع فطلعت اجري اشوف في أي وأخذت طفايات الحريق بتاعة العربيات بتاعتي .

س وما تعليلك لنشوب الحريق ؟

ج ابني هو الي ولع في البيت قاصد.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم وضع عمداً نارا في الوحدة السكنية ملك والده بأن أوصلها بمصدر حراري فاشتعلت بها النيران حتى أتت على المنقولات.