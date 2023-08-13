بـ مشية السلطعون| مواصفات GMC هامر الكهربائية بمصر

توافرت سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة داخل السوق المصري للسيارات لأول مرة ، وتظهر سيارة GMC هامر الكهربائية موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب بتصميم جذاب ومختلف عن إصدارات السيارات الأخرى .

سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

تقديم سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة في مصر بإصدارها EV EDITION ONE ، وتظهر السيارة الجديدة الكهربائية باللون الأبيض انترستيلار .

مقصورة GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

- مواصفات GMC هامر الكهربائية

تظهر سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة بـ 5 مقاعد ، وبها إطارات مقاس 35 بوصة من نوع جوديير ، وتعمل بوضع Crabwalk الذى يقوم بتحويل العجلات الـ 4 ليعملوا بشكل جانبي ، وذلك يسمح لـ سيارة البيك أب الجديدة بالسير علي سرعة 25 كم/ساعة بشكل جانبي ، وذلك يطلق عليها " مشية السلطعون الشهيرة ".

- محرك هامر الكهربائية

GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة GMC هامر موديل 2023 بـ 3 محركات كهربائية واحد بالأمام و2 بالخلف وينتجوا قوة تصل الي 1000 حصان، يومكن لسيارة هامر الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 628 كم /ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى.

سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

يوجد بـ سيارة هامر الكهربائية بطارية Ultium تعطي قوة 205 كيلووات /ساعة، وتعمل بقوة الدفع الرباعي ، وتتسارع البيك أب الجديدة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3 ثوان.