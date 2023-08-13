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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ مشية السلطعون| مواصفات GMC هامر الكهربائية بمصر

GMC هامر الكهربائية
GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

توافرت سيارة  GMC هامر الكهربائية الجديدة  داخل السوق المصري للسيارات لأول مرة ، وتظهر سيارة  GMC هامر الكهربائية موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب بتصميم جذاب ومختلف عن إصدارات السيارات الأخرى .

 سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري 

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تقديم سيارة  GMC هامر الكهربائية الجديدة في مصر بإصدارها  EV EDITION ONE ، وتظهر السيارة الجديدة الكهربائية باللون الأبيض انترستيلار .

مقصورة GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري 

- مواصفات GMC هامر الكهربائية

تظهر سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة بـ 5 مقاعد ، وبها إطارات مقاس 35 بوصة من نوع جوديير ، وتعمل بوضع Crabwalk الذى يقوم بتحويل العجلات الـ 4 ليعملوا بشكل جانبي ، وذلك يسمح لـ سيارة البيك أب الجديدة بالسير علي سرعة 25 كم/ساعة بشكل جانبي ، وذلك يطلق عليها " مشية  السلطعون الشهيرة ".

- محرك هامر الكهربائية

 GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري 

زودت سيارة GMC هامر موديل 2023 بـ 3 محركات كهربائية واحد بالأمام و2 بالخلف وينتجوا قوة تصل الي  1000 حصان، يومكن لسيارة هامر الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 628 كم /ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى.

 سيارة GMC هامر الكهربائية الجديدة بالسوق المصري 

يوجد بـ سيارة هامر الكهربائية بطارية Ultium  تعطي قوة 205 كيلووات /ساعة، وتعمل بقوة الدفع الرباعي ، وتتسارع البيك أب الجديدة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3 ثوان.

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