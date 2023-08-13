صحف السعودية.. ارتفاع عدد ضحايا هاواي إلى 89 قتيلا.. والطلب على النفط سيرتفع لأعلى مستوى

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

اخلاء برج ايفل بعد تهديد بوجود قنبلة

طقس حار على شرق ووسط المملكة

89 قتيلاً في حرائق هاواي... والحصيلة مرشحة للزيادة

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الأحد.

وجاء في صحيفة عكاظ أن رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى “أعلى مستوى سجّله على الإطلاق”؛ ليصل إلى 102.2 مليون برميل يومياً، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر أخيراً.

وذكرت الوكالة أنه “من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم، مقارنة مع عام 2022، ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثِّل الصين أكثر من 70% من الزيادة”.

وتوقعت أن “يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024”.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

وأضافت: "توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وتقليص الائتمان المصرفي؛ الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة".

ونقلت نفس الصحيفة ان اغلق إيفل بعد الإنذار الأمني بوجود قنبلة، حيث يستمر الانتشار لأجهزة الأمن الفرنسية في محيط البرج.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى التحذير من وجود قنبلة إلى إخلاء جميع الطوابق الثلاثة من برج إيفل الشهير.

وذكرت إذاعة BFMTV أن فريقًا من خبراء المفرقعات موجود حاليًا في الموقع لإجراء مسح بعد التهديد.

ويحتوي النصب التذكاري ببرج إيفل على مركز للشرطة ، والبرج يخضع للمراقبة ويتعين على الزوار الخضوع لفحوصات أمنية قبل الدخول.

و في عام 2019 ، تم إخلاء المبنى وإغلاقه بعد أن شوهد رجل يتسلق جانبه.

ونقلت صحيفة الرياض أن توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاحد، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة, فيما يكون الطقس حاراً على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، حسبما نقلت واس.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وافادت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن قائد شرطة مقاطعة "ماوي" جون بيليتيه ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي تجتاح المقاطعة في جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا.



وقال بيليتيه - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إنه تم التعرف على شخصين فقط حتى الآن من بين الـ89 شخصا الذين عثر على رفاتهم في أنقاض حرائق الغابات في مقاطعة "ماوي".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأول (الجمعة) هذه الحرائق كارثة طبيعية وأفرج عن مساعدة فيدرالية عاجلة لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار ف والإيواء الفوري للمتضررين.