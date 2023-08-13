الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى “أعلى مستوى سجّله على الإطلاق”؛ ليصل إلى 102.2 مليون برميل يومياً، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر أخيراً.

وذكرت الوكالة أنه “من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم، مقارنة مع عام 2022، ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثِّل الصين أكثر من 70% من الزيادة”.

وتوقعت أن “يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024”.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

وأضافت: "توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وتقليص الائتمان المصرفي؛ الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة".

ونقلت نفس الصحيفة ان اغلق إيفل بعد الإنذار الأمني بوجود قنبلة، حيث يستمر الانتشار لأجهزة الأمن الفرنسية في محيط البرج.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى التحذير من وجود قنبلة إلى إخلاء جميع الطوابق الثلاثة من برج إيفل الشهير.

وذكرت إذاعة BFMTV أن فريقًا من خبراء المفرقعات موجود حاليًا في الموقع لإجراء مسح بعد التهديد.

ويحتوي النصب التذكاري ببرج إيفل على مركز للشرطة ، والبرج يخضع للمراقبة ويتعين على الزوار الخضوع لفحوصات أمنية قبل الدخول.

وفي عام 2019 ، تم إخلاء المبنى وإغلاقه بعد أن شوهد رجل يتسلق جانبه.

ونقلت صحيفة الرياض أن توقع المركز الوطني لل