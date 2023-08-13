عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال عدد من الفلسطينيين في حملة مداهمات لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنّت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط اشتباكات بالقرب من مدينة جنين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فقد داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة اليامون بعدما تصدى لها المسلحون.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد سعدي القواسمة من مدينة الخليل، والشاب جمال عماد ذياب من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، أثناء مروره عن حاجز صرة غرب نابلس، كما طالت الاعتقالات الشاب حسني عوض من مخيم عسكر الجديد، أثناء مروره على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد عوض أبو عبيد أثناء مروره على حاجز "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد قضاء جنين، واحتجزت ثلاثة شبان.

واحتجزت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رمانة غرب جنين، وعمار زياد جبارين، وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نادر عويضات عقب اقتحام منزله في مخيم العروب، علما أن الأسير عويضات أفرج عنه الاحتلال قبل نحو خمسة شهور بعد عام من الاعتقال الإداري، على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت قوات بلدة برقة قضاء رام الله.

وبحسب شهود عيان، فإن عدة آليات عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات الضفة الغربية الفلسطينيين اخبار فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

ترشيحاتنا

لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

النيجر تعيش ظلاما دامسا.. ماذا فعلت عقوبات ايكواس بالبلد الحبيس

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ