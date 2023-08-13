ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة حيث يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن ، في البنوك المختلفة العاملة في مصر، فهي محل اهتمام الكثير بعد قرار البنك المركزي بخصوص رفع أسعار الفائدة وارتفاع الاحتياطي النقدي.

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ويهتم الكثير بالبحث عبر محرك جوجل عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة المستوردين والمستثمرين، وغيرهم، حيث أعلنت البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر من 10 مارس الماضي.

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.



اما الذهب استقر سعر عيار 24 الأكثر قيمة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023، مسجلا 2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء؛ على مستوى محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للبيع

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء