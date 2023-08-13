أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

حرص عدد كبير من النجمات على حضور عرض أزياء مايكل سينكو ضمن مهرجان العلمين في مصر، ومن بينهن سيرين عبد النور ورانيا يوسف وروجينا وهالة صدقي وليلى أحمد زاهر ومنى الشاذلي، مصممة الأزياء داليدا عياش وغيرهن.

وأثارت ملابس الفنانات الجدل علي السوشيال ميديا في عرض الأزياء، وبعد عرض الأزياء كان هناك فقرة فنية مع رامي عياش الذي قدم عددا من أجمل أغانيه.

وانطلق مهرجان مدينة العلمين للترفيه، يوم 13 يوليو ويستمر حتى الوقت الحالي، بمشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وحفلات غنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.

وإليكم صور الفنانات