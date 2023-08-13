الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تشكل هيئة مكتبها

عقب اكتمال عدد أعضاء مجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد في الثانية ظهرا بمقر الغرفة وسط المدينة جلسته الاجرائية الأولى لاختيار تشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

يأتي ذلك عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 18 عضوًا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بتعيين نصف عدد الأعضاء.

وجاء الأعضاء المنتخبين كالآتي: أحمد الوكيل وعمرو مصيلحي وأحمد صقر ومحمد فتح الله وياسر المناويشي وأحمد حسن وعمر الغنيمي ومحمد حفني وشريف بقطر.

أما الأعضاء المعينين، فعددهم 9 أعضاء، وهم: أشرف إبراهيم منير الجزائرلى وكرم كردى عبدالفتاح وشريف زكى سعيد مختار وأشرف خالد داود والبديوي السيد محمد على وإسماعيل نبيل ياقوت أبوحمدة ورانيا على محمود مهران ومحمود أحمد مرعي وأحمد نبيل زكريا الكاتب.