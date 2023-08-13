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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب اكتمال عدد أعضاء مجلس الإدارة

الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تشكل هيئة مكتبها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

يعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد في الثانية ظهرا بمقر الغرفة وسط المدينة جلسته الاجرائية الأولى لاختيار تشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

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يأتي ذلك عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 18 عضوًا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بتعيين نصف عدد الأعضاء.

وجاء الأعضاء المنتخبين كالآتي: أحمد الوكيل وعمرو مصيلحي وأحمد صقر ومحمد فتح الله وياسر المناويشي وأحمد حسن وعمر الغنيمي ومحمد حفني وشريف بقطر. 

أما الأعضاء المعينين، فعددهم 9 أعضاء، وهم: أشرف إبراهيم منير الجزائرلى وكرم كردى عبدالفتاح وشريف زكى سعيد مختار وأشرف خالد داود والبديوي السيد محمد على وإسماعيل نبيل ياقوت أبوحمدة ورانيا على محمود مهران ومحمود أحمد مرعي وأحمد نبيل زكريا الكاتب.

الاسكندرية الأعضاء المنتخبين التجارة والصناعة الغرفة التجارية المصرية رئيس الغرفة شريف زكي صرف الاسكندرية

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