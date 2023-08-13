إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعرض نقطة عسكرية في مدينة جنين لإطلاق نار ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار من داخل قرية يعبد، الليلة، استهدفت نقطة عسكرية قرب القرية.

وأضاف أن القوات المتواجدة في الموقع ردت بإطلاق النار، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال ولم تحدث أضرار.

ولفت إلى أنه عقب عمليات مسح، تم ضبط حقائب بالقرب من مسجد في القرية، لتبدأ قوات الجيش في ملاحقة المشتبه بهم على حد زعمه.

وفي وقت سابق، شنّت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط اشتباكات بالقرب من مدينة جنين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فقد داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.