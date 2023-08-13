الصحف الإماراتية اليوم| الصين تتوعد بإجراءات حازمة رداً على زيارة مسؤولة تايوانية إلى أمريكا.. روسيا تجلي الآلاف بسبب الفيضانات واليابان تستعد لإعصار قوي.. و80 قتيلاً في أسوأ حريق يضرب هاواي

«الرئاسي» الليبي: المصالحة تتطلب جهداً لمعالجة المظالم

ملك الأردن يصادق على قانون «الجرائم الإلكترونية»

زلزالان طبيعيان يضربان منطقة قريبة من موقع التجارب النووية بكوريا الشمالية

ملك وملكة بريطانيا يعزيان بايدن في ضحايا حرائق هاواي



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية دور الشباب في مسيرة دولة الإمارات. ودعاهم رئيس الدولة إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم، لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم، وتكوينهم، وتوجيه سلوكهم، وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع. كما أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شعوره بالفخر بأننا دولة شابة، تسابق غيرها بروح الشباب، وأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة.



قالت صحيفة الخليج إن الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في جمهورية تشاد واصل توزيع السلال الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أمدجراس التشادية؛ وذلك بتنسيق من قبل مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق، وتعزيز الجهود المبذولة، لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تقوم بتوفير الدعم للاجئين السودانيين في تشاد.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الخليج إن المجلس الرئاسي الليبي أكد أن الرحلة نحو المصالحة تتطلب جهداً جماعياً لمعالجة المظالم التاريخية وجسر الانقسامات وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفة، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن التوافق مع مجلس الدولة مستمر ونحن في نهاية التشريعات للقوانين الانتخابية، في حين أكد الرئيس الجديد لمجلس الدولة محمد تكالة، ضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.



أوضحت صحيفة البيان تأكيد وزارة الداخلية التونسية، على ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في البلاد، التزام التنسيق مع السلطات الرسمية في البلاد في شأن الأزمة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين بتونس وحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي شدد في لقائه، رئيس مكتب المفوضية بتونس، مونيكا نورو، على «ضرورة تنسيق هياكل الأمم المتحدة وهياكل الدولة التونسية»، مشيراً إلى «ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باحتسابها عضواً كامل الحقوق في الأمم المتحدة».



ذكرت صحيفة الوطن أن الجيش العراقي نشر، أمس السبت، مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية، في مناطق بالعاصمة العراقية بغداد، ما أثار جدلاً في العراق، فيما أكدت الحكومة العراقية عودة 293 نازحاً إيزيدياً طوعياً إلى سنجار بمحافظة نينوى، بينما أعلنت القوات الأمنية الإطاحة بمسؤول تصفيح وتفخيخ سيارات «داعش» في كركوك.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى إصدار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، مرسوماً بالموافقة على مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية» الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد مؤخراً، حول «العقوبات المشددة» الواردة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): «صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين»، بينها «الجرائم الإلكترونية». ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.



ولفتت صحيفة الخليج إلى مواصلة السلطات الإسرائيلية بطريقة ممنهجة حرمان آلاف المرضى من قطاع غزة من العلاج في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر التأخير والمماطلة في الرد على المرضى، وعدم إصدار تصاريح لهم بحجة «قيد الدراسة أو المنع الأمني»، الأمر الذي بات يهدد حياة مرضى السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى، في وقت كشف تقرير فلسطيني تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين تظاهر عشرات الآلاف مساء أمس السبت في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة تعديلات القضاء، وذلك للأسبوع ال32 على التوالي.



فيما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الشرطة الإسرائيلية خففت صيغة الاتهام بالقتل الموجه لمستوطن إسرائيلي يشتبه في ضلوعه في قتل فلسطيني، فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه «هجوم إرهابي».

وأظهر طلب جديد للحبس الاحتياطي قدمته الشرطة، وحصلت صحيفة «هآرتس» على نسخة منه، واطلعت عليه «رويترز»، أن يهيل إندور، متهم بـ«القتل العمد أو اللامبالاة الخبيثة»، في إطلاق النار في الرابع من أغسطس الجاري على قصي معطان، البالغ من العمر 19 عاماً.

دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بعثا برسالة تعزية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، قال فيها إنه وقرينته الملكة كاميلا "أصابهما الرعب الشديد" عند سماعهما أنباء حرائق الغابات "الكارثية" في هاواي. حيث تم تأكيد وفاة 80 شخصا على الأقل.

وجاء في رسالة الملك "شعرت أنا وقرينتي بالرعب الشديد لسماع أنباء عن حرائق الغابات الكارثية المشتعلة حاليا في ماوي، بولاية هاواي." وأضاف تشارلز، في الرسالة، "لا يسعنا إلا أن نبدأ في تصور حجم الدمار الذي اجتاح الجزيرة، والألم الشديد لأولئك الذين تأثرت سبل عيشهم بشكل كارثي.".



وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان حاكم ولاية هاواي الأميركية جوش جرين إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصا. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن حصيلة الضحايا كانت حتى وقت سابق من يوم السبت 80 قتيلا. ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلا فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل مالا يقل عن 85 شخصا.



أفادت صحيفة البيان بأن الصين توعدت الأحد باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على زيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي إلى الولايات المتحدة والتي أكدت أنها تراقبها عن كثب.

ورسميا، سيتوقف لاي، المرشح لانتخابات تايوان الرئاسية العام المقبل، في الولايات المتحدة كنقطة عبور في طريقه من وإلى باراغواي حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب سانتياغو بينيا.

تطالب الصين بتايوان وتعهّدت بضمها وإن كان بالقوة، فيما تكثّف الضغط السياسي والعسكري عليها.



أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان روسيا أنها صدت هجومين صاروخيين أوكرانيين على جسر القرم، إلى جانب التصدي لهجوم أوكراني بعشرين مسيّرة على شبه جزيرة القرم وتدميرها جميعاً، وتوعدت أوكرانيا بردٍّ انتقامي.

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت، إن قواتها أحبطت هجوماً بالصواريخ شنّته أوكرانيا على الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً ويربط شبه جزيرة القرم بروسيا عبر مضيق كيرتش.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن روسيا أجلت أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تلغرام أن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه". وذكرت الوزارة بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.



أوضحت صحيفة الوطن تحذير اليابان من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات شديدة مع وصول إعصار "لان" القوي إلى اليابسة في غرب ووسط البلاد بعد غد الثلاثاء. وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء كيودو، أن إعصار "لان" يتحرك حاليا جنوب سلسلة جزر إيزو ويقترب من شرق وغرب اليابان، مع توقع هطول أمطار غزيرة في هذه المناطق من الاثنين إلى الثلاثاء.



وأشارت صحيفة البيان إلى أن زلزالان طبيعيان ضربا اليوم الأحد المنطقة القريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، وهما الأحدث ضمن سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأرصاد قولها إن الزلزال الأول بلغت قوته 2.7 درجة على مقياس ريختر ووقع بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي في الساعة 3:13 صباح الأحد بالتوقيت المحلي(1813 مساء السبت بتوقيت جرينتش)، بينما الزلزال الثاني بلغت قوته 2.3 درجة ووقع على بعد 42 كيلومترا شمال غرب كيلجو في الساعة 7:55 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (2255 من مساء السبت بتوقيت جرينتش).