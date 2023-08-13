مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

لقى ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في انفجار ضخم بمنزل بمنطقة بلوم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وقالت السلطات إن الانفجار دمر 3 مبان وألحق أضرارا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر، فيما لا يزال أحد الأشخاص في عداد المفقودين.

جاء ذلك بعدما تلقت خدمة النجدة 991 مكالمة تفيد بإشتعال النيران في عدد من المنازل بسبب انفجار.

ووصل الضباط ورجال الإطفاء المستجيبون للعثور على "الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض".

وأكد مسؤولون في مقاطعة أليغني على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل 4 أشخاص في وقت لاحق، ونقل 3 آخرين إلى المستشفى اثنان منهم في حالة مستقرة وواحد فى حالة حرجة.