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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يبحث طلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية عن الكليات، التى يمكن أن تقبل طلاب الشعبة علمى علوم بمجموع أقل من 70% .

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هناك عدد من الكليات التي يمكن الالتحاق بها من الشعبة العلمية بحسب تنسيق عام 2022-2023.

- آداب انتساب موجه القاهرة.
- آداب انتساب موجه بنها.
- آداب سوهاج.
- دار العلوم انتساب موجه أسوان.
- حقوق مدينة السادات.
- حقوق كفرالشيخ.
- آداب انتساب موجه عين شمس.
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.
- تربية جنوب الوادي رياضة.
- حقوق انتساب موجه بني سويف.
 

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