وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد لإيمان عبد اللطيف تغطية جديدة كشف خلالها هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، تفاصيل وأسباب زيادة أسعار السجائر، قائلا: “هناك زيادة غير مبررة في أسعار السجائر”.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية إن الشركة المصنعة لسجائر ميريت ومارلبور رفعت الأسعار بنسبة كبيرة والتجار المحتكرون السبب في رفع هذه الأسعار"

وأضاف: "شركة الشرقية للدخان هي أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%، معقبا:" العام الماضي دفعنا 65 مليار جنيه ضرائب".

وأكمل،:" علبة السجائر البالغ سعرها 24 جنيهًا سعرها الأصلي 6 جنيهات وتسعون قرشا والباقي ضرائب وهكذا باقي المنتجات، مضيفا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".