البدء فى تشغيل 6 مجمعات خدمية بشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة ..صور

أعلن خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية أنه تم البدء فى تشغيل 6 مجمعات خدمية المواطنين والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب "سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين" ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي.

وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



واشار رئيس المدينة الى ان المجمعات الخدمية التي بدا بها العمل اليوم جاءت بقرى "كفر شبين، وطحانوب، ومنشأة الكرام، والمريج، وطحوريا، والأحراز" وتقدم تلك المجمعات خدمات "بيان صلاحية الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصة فتح محل - إلغاء رخص محل - ترخيص إعلان - شهادة مطابقة"، بخلاف التضامن الاجتماعي والتموين.

واضاف أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التحول الرقمي والوصول إلى عمق الريف لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغرة.

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