بسبب حرائق الغابات.. ملك بريطانيا وزوجته يبعثان رسالة مؤثرة إلى بايدن

بعث ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه وقرينته، الملكة كاميليا"مرعوبان بشدة" لسماعهما أنباء حرائق الغابات "الكارثية" في هاواي.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، أرسل تشارلز وكاميلا "أعمق تعازيهما" إلى عائلات الأشخاص الذين لقواحتفهم في الحرائق في جزيرة ماوي.

تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 80 شخصا.

وجاء في نص رسالة الملك أنه: "لقد شعرنا أنا وقرينته بالرعب الشديد عندما سمعنا عن حرائق الغاباتالكارثية المشتعلة حاليا في ماوي، بولاية هاواي".

وتابع: "لا يمكننا فقط إلا أن نبدأ في تخيل حجم الدمار الذي يجتاح الجزيرة، والكرب المؤلم لأولئك الذينتأثرت سبل عيشهم بشكل كارثي للغاية."

وأضاف: "مهما كان فهو غير كاف، لذا أردنا إرسال أعمق تعازينا وتعاطفنا مع عائلات أولئك الذين فقدواحياتهم بشكل مأساوي، وتبقى صلواتنا مع جميع أحبائهم المفقودين والذين دمرت منازلهم".

وأكد "مع استمرار جهود التعافي، فإن أفكاري الخاصة مع المستجيبين الشجعان للغاية للطوارئ وسكانماوي الذين يقدمون دعمهم ومساعدتهم."

وجدير بالذكر أن الحرائق، التي بدأت يوم الثلاثاء، تغذيها صيف جاف ورياح قوية من إعصار عابر. كما أنهاالأكثر فتكا منذ التي شهدتها الولايات المتحدة أثناء حريق كامب في عام 2018 في كاليفورنيا، الذي أودىبحياة 85 شخصا على الأقل ودمر مدينة بارادايس.