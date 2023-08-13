نغمة موجودة في مصر بس|تعليق ناري من مجدي عبدالغني علي تأجيل المباريات

علّق الإعلامي مجدي عبد الغني علي تأجيل مباراة النصر والهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني: "نغمة تأجيل المباريات بهذا الكم المبالغ فيه مش موجودة غير عندنا في مصر.. أنا لعبت 4 مواسم في البرتغال لم يحدث خلالها تأجيل أي مباراة لأي فريق حتي لو هيلعب نهائي كأس العالم للأندية".

علق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز (العالمي) بهدفين مقابل هدف.

وقال “البلتاجي” في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

وأشار البلتاجي إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.



وأوضح البلتاجي أن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة أنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا.