عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. مصر تواجه كرواتيا على برونزية مونديال ناشئي اليد

صدى البلد

يصطدم المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، بنظيره الكرواتي، لتحديد صاحب برونزية بطولة العالم رقم 10، والمقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المواجهة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على صالة فارازدان بالعاصمة الكرواتية "زغرب".

وخسر الفراعنة أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39-35، فيما تلقى أصحاب الأرض الهزيمة من المنتخب الإسباني بنتيجة 37-29.

ويسعى أبناء النيل لحصد البرونزية للمرة الأولى في تاريخهم، حيث لم يحققوها من قبل، فيما حصل المنتخب الكرواتي على البرونز في النسخة الأولى بعد تفوقه على نظيره الدنماركي بنتيجة 32-31.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كل من محمد الألفي، المدير الفني للمنتخبات المصرية، ووائل عبد العاطي، مدرب الفريق، ووليد عبد المقصود، مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبد المنعم، مدير إداري، وحازم حامد، محلل فني، والدكتور روماني نبيل، أخصائي علاج طبيعي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019، فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي |كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

تحذير شديد.. صينيون يجهزون أنفسهم لشن هجوم إلكتروني مدمر على أمريكا

رضا حجازي يعلن أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم 2024 /2029

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ