الليلة.. مصر تواجه كرواتيا على برونزية مونديال ناشئي اليد

يصطدم المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، بنظيره الكرواتي، لتحديد صاحب برونزية بطولة العالم رقم 10، والمقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المواجهة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على صالة فارازدان بالعاصمة الكرواتية "زغرب".

وخسر الفراعنة أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39-35، فيما تلقى أصحاب الأرض الهزيمة من المنتخب الإسباني بنتيجة 37-29.

ويسعى أبناء النيل لحصد البرونزية للمرة الأولى في تاريخهم، حيث لم يحققوها من قبل، فيما حصل المنتخب الكرواتي على البرونز في النسخة الأولى بعد تفوقه على نظيره الدنماركي بنتيجة 32-31.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كل من محمد الألفي، المدير الفني للمنتخبات المصرية، ووائل عبد العاطي، مدرب الفريق، ووليد عبد المقصود، مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبد المنعم، مدير إداري، وحازم حامد، محلل فني، والدكتور روماني نبيل، أخصائي علاج طبيعي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019، فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينها.