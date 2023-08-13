أمريكا تتورط.. الصين تكشف السبب الجذري لأزمة مضيق تايوان

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن السبب الجذري لأزمة مضيق تايوان يكمن في محاولات الولايات المتحدة استغلال القضية ضد بكين.

وقالت الخارجية الصينية في بيان صادر اليوم الأحد إن الحقائق تثبت مرة أخرى أن السبب الجذري للتوترات المستمرة في مضيق تايوان هو محاولة السلطات التايوانية الاعتماد على الولايات المتحدة في قضية ما يسمى بالاستقلال وإصرار الولايات المتحدة على استخدام تايوان لاحتواء الصين".

وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بزيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي للولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه انفصالي و "مثير للمشاكل طوال الوقت".

وقالت الوزارة في بيان بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك في طريقه إلى باراجواي، إن الصين تتابع الموقف عن كثب وستتخذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".