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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل.. مصر تتضامن مع الولايات المتحدة في مواجهة حرائق ولاية هاواي

مصر وأمريكا
مصر وأمريكا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بيانا أعربت فيه عن تضامن القاهرة مع واشنطن في أعقاب حرائق ولاية هاواي.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وزارة الخارجية على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه: "اعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد 13 أغسطس الجاري، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة".

وأضافت "وقدمت جمهورية مصر العربية خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واليوم الأحد، أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصا.

وجدير بالذكر أن الحرائق، التي اندلعت يوم الثلاثاء، تغذيها صيف جاف ورياح قوية تصل سرعتها إلى 13- كيلومترا في الساعة من جراء إعصار عابر.

وتعد هذه الحرائق الأكثر فتكا منذ التي شهدتها الولايات المتحدة أثناء حريق كامب في عام 2018 في كاليفورنيا، الذي أودىبحياة 85 شخصا على الأقل ودمر مدينة بارادايس.
 

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