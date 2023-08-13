يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

أثارت مجموعة صور نشرها مصمم الديكور لي شيانج وتداولها الكثير من رواد السوشيال ميديا الكثير من الجدل لأفخم الحمامات العامة في العالم بالطابق السادس في مركز تسوق "ديجي بلازا" بشانجهاي بالصين.

وبمجرد دخول الحمام تشعر وكأنك تدخل إلى قصر حقيقي، فقد يبدأ الحمام بممر طويل ويتواجد على جانبيه الكثير من النباتات الخضراء والتي تخرج من جدرانه.

أما في نهاية هذا الممر فقد توجد صالة كاملة وأريكة مستوحاة من أشكال الزهور.

على الجانب الآخر لم يكتمل ديكورالحمام مع أحواض الغسيل والتي صممت أغلبها على شكل نافورة وبأحجام وأطوال تعد مختلفة وذلك لجعلها تناسب كافة المستخدمين وذلك مهما اختلف أطوالهم وأحجامهم.

تعد الصالة مجهزة بالكثير من قواعد الشحن اللاسلكية والتي تتيح الجلوس والاسترخاء وأخذ دقائق من الراحة.