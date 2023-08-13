رضا حجازي يكشف حقائق رقمية هامة عن المنظومة التعليمية في مصر

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أى تغيير لا بد أن يتم مقاومته في البداية، موضحا أنه تم مشاركة أولياء الأمور فى استراتيجية تطوير التعليم 2024/2029 .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية، إن التطوير خطة دولة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة تطوير التعليم التى تبنتها الدولة المصرية، مؤكداً أنه لا بد من تغيير أدوات التقييم لقياس المهارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا بد من تسليح الطلاب بالمهارات والجدارات وهو ما يتم حاليا فى التعليم الفني، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت كثيرا، كما أنه لا بد من تحسين الصورة الذهنية للمعلمين.

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقائق رقمية هامة عن المنظومة التعليمية في مصر تمثلت في :

إن مصر بها 25 مليون طالب تقريبا منهم 22 مليون طالب بالمدارس الحكومية و 2 مليون طالب بالمدارس الخاصة، و أنه يوجد 60 ألف مدرسة منها 49804 مدرسة حكومي و 10450 مدرسة خاصة، وتابع " هذا لا يكفي لابد من مشاركة القطاع الخاص بقوة في العملية التعليمية ونقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منظومة التعليم المصري يعمل بها 958763 معلم منهم 843490 معلم بالمدارس الحكومية و 115263 معلم بالمدارس الخاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لأول مرة أصبح لدينا تفصيل لإحتياجات كل إدارة تعليمية وكل مادة من المعلمين، وأكد أن اهم ما يميز اي خطة استراتيجية انها ديناميكية ومرنة، وأن تكون الأطراف كلها جاهزة لتقبل الخطة مثل بنية تحتية جاهزة وأولياء أمور متقبلين للتطوير.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استراتيجية تطوير التعليم وضعت حلولا لتلبية طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية فى ظل الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أنه قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

ويستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية للخطة، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات. وضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الاول "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية" ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.