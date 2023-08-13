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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف موعد إعداد مناهج الثانوية العامة الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي ، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم  2024/2029.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته في الحوار الوطني لمناقشة استراتيجية تطوير التعليم ، أنه تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية وبعد طرح مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة للتأليف ، سيتم البدء فى إعداد مناهج المرحلة الثانوية الجديدة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ، أدعو الجميع إلى زيارتها للاطلاع على التجربة، مشددا على أنه لا بد وأن تعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى دورها الحقيقي وهو التربية ولا بد من مشاركة أولياء الأمور فى هذا الأمر .

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم  الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤/۲۰۲۹).

ويستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية للخطة، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات ، ووضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الاول "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية" ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.  

وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.

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