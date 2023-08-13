ارتفاع ضحايا حادث طريق كفر شكر إلى 5 من أسرة واحدة

ارتفع ضحايا وقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر شكر _ القليوبية إلى خمسة أفراد من أسرة واحدة بعدما لحق مهاب طاهر أبوسريع بشقيقه وأبناء عمه.

تلقت شرطة النحدة اشارة بوقوع حادث تصادم أمام كفر شكر نتج عنه مصرع كلا من روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى ؛ محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى ؛ منه الله طاهر ابو سريع التهامى الموافى وفيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى من قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر .

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.