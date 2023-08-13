عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع ضحايا حادث طريق كفر شكر إلى 5 من أسرة واحدة

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ارتفع ضحايا وقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر شكر _ القليوبية إلى خمسة أفراد من أسرة واحدة بعدما لحق مهاب طاهر أبوسريع بشقيقه وأبناء عمه.

تلقت شرطة  النحدة اشارة بوقوع حادث تصادم أمام كفر شكر نتج عنه  مصرع كلا من  روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى ؛ محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى ؛ منه الله طاهر ابو سريع التهامى الموافى  وفيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى  من قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر  .

انتقلت سيارات الإسعاف  إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى  تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم سيارة سيارات الإسعاف قرية سنتماي مركز ميت غمر وقوع حادث تصادم وقوع حادث مستشفي كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. تطعيم 2315 مواطنا بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي"

ترشيحاتنا

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

تجنبوا الشركات غير المرخصة.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية

خناقة شيكابالا وإيقاف القيد الأبرز.. 5 أزمات تضرب الزمالك في أغسطس

من خلال المشروعات الزراعية.. القرش: الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن

الأب سند.. عجوز الوراق قدم حياته ثمنا لإنقاذ ابنته من طليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

فيديو

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ