قفزة بعدد القتلى|آخر التطورات في أكثر الحرائق فتكًا بأمريكا منذ أكثر من قرن

أعلنت سلطات مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحرائق إلى 93 قتيلا، مما يجعله أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، ومن المرجح أن يرتفع العدد الإجمالي مع قيام كلاب الجثث بالتنقيب في أنقاض لاهاينا.

وظهر حجم الضرر بشكل أكثر حدة بعد أربعة أيام من حريق سريع الحركة دمر مدنية المنتجع التاريخية، ودمر المباني وأهلك السيارات.

ووفقا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، قدرت تكلفة إعادة بناء لاهاينا بـ 5.5 مليار دولار، مع تدمير أكثر من 2200 مبنى وحرق أكثر من 2100 فدان (850 هكتارًا).

توقعات بزيادة كبيرة في أعداد القتلى

وحذر حاكم هاواي، جوش جرين، في مؤتمر صحفي، من أن عدد القتلى سيستمر في الزيادة مع اكتشاف المزيد من الضحايا.

وقال جون بيليتيير، رئيس شرطة مقاطعة ماوي، إن الكلاب المدربة على اكتشاف الجثث غطت 3٪ فقط من منطقة البحث.



تعهد بفحص أنظمة إخطار الطوارئ

وقد تعهد المسؤولون بفحص أنظمة إخطار الطوارئ بالولاية بعد أن تساءل بعض السكان عما إذا كان يمكن فعل المزيد لتحذيرهم قبل أن يجتاح الحريق منازلهم. وأُجبر البعض على الخوض في المحيط الهادئ للهروب.

وتمركزت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الجزيرة - بهدف التحذير من الكوارث الطبيعية الوشيكة - لم تسمع أبدا، وأدى انقطاع الشبكة الخلوية إلى إعاقة أشكال أخرى من التنبيهات.

وقالت المدعية العامة للولاية، آن لوبيز، إنها بدأت مراجعة صنع القرار قبل وأثناء الحريق، بينما قال جرين لشبكة "سي إن إن" إنه سمح بمراجعة الاستجابة للطوارئ.

ووصف المسؤولون التقاء مرعب من العوامل - بما في ذلك أعطال شبكة الاتصالات، وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة (130 كم / ساعة) من إعصار بحري وحرائق غابات منفصلة على بعد عشرات الأميال- مما جعل من المستحيل تقريبا التنسيق في الوقت الفعلي مع وكالة إدارة الطوارئ التي عادة ما تصدر التحذيرات وأوامر الإخلاء.

وأكد جرين: "بمرور الوقت، سنتمكن من معرفة ما إذا كان بإمكاننا توفير حماية أفضل لأشخاص"، مشيرا إلى أن الحرائق المتعددة والرياح الخطيرة خلقت ظروفا صعبة للغاية. وجعل عدد قتلى الجحيم، الذي اندلع يوم الثلاثاء، أسوأ كارثة طبيعية في هاواي، متجاوزا تسونامي الذي أودى بحياة 61 شخصا في عام 1960، بعد عام من تحول هاواي إلى ولاية أمريكية.

وتجاوز الرقم الأخير عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حريق عام 2018 في بلدة بارادايس بكاليفورنيا، وعددهم 85 شخصا، وكان أعلى عدد من حرائق الغابات منذ عام 1918، عندما أودى حريق كلوكيه في مينيسوتا وويسكونسن بحياة 453 شخصا.

وأوضح جرين أن المسؤولين أمّنوا ألف غرفة فندقية لمن فقدوا منازلهم، ويقومون بترتيب استئجار عقارات لتكون بمثابة إسكان للعائلات دون أي تكلفة. تم استقبال أكثر من 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.

قال دين كريسويل، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إن الوكالة لديها 150 شخصا على الأرض وأن فرق البحث والكلاب الإضافية ستصل في غضون يوم أو يومين.

تقدم سريع

بدأت السلطات في السماح للسكان بالعودة إلى غرب ماوي يوم الجمعة، على الرغم من أن منطقة الحريق في لاهاينا ظلت محصنة. وحذر المسؤولون من احتمال ظهور أبخرة سامة من مناطق مشتعلة وقالوا إن عمليات البحث مستمرة. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، رغم أن العدد الدقيق لم يتضح.

وبدأت الكارثة بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل عندما تم الإبلاغ عن حريق في مدينة كولا، على بعد حوالي 35 ميلاً (55 كم) من لاهاينا. وبعد حوالي خمس ساعات، انقطعت الكهرباء في لاهاينا.

وفي تحديثات نُشرت على فيسبوك في ذلك الصباح ، قالت مقاطعة ماوي إن حريقا على مساحة ثلاثة أفدنة (1.2 هكتار) اندلع في لاهاينا حوالي الساعة 6:30 صباحًا ولكن تم احتواؤه بحلول الساعة 10 صباحًا.

وركزت التحديثات اللاحقة على حريق كولا، الذي أحرق مئات الأفدنة وأجبر بعض عمليات الإخلاء المحلية. ولكن في حوالي الساعة 3:30 مساءً ، وفقا لتحديثات المقاطعة، اندلع حريق لاهاينا. وبدأ بعض السكان في الإخلاء بينما صدرت تعليمات للأشخاص بمن فيهم نزلاء الفندق على الجانب الغربي من المدينة بالاحتماء في مكانهم. وفي الساعات التي تلت ذلك، نشرت المقاطعة سلسلة من أوامر الإخلاء على فيسبوك، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان السكان يستقبلونها لأن الناس فروا بشكل محموم من النيران المتسارعة.

