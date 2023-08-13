بعد زيارة الطبيب.. الكشف عن التطورات الصحية لرئيس النيجر المحتجز

كشف الطبيب الخاص برئيس النيجر محمد بازوم، تفاصيل عن حالته بعد زيارة الرئيس في مقر احتجازه، عقب الأزمة الأخيرة في النيجر.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال الطبيب إن الرئيس "معنوياته مرتفعة" رغم احتجازه في ظروف "صعبة".

ونقلت محطة الإذاعة العامة الفرنسية "أر.أف.آي" عن الطبيب قوله ان "الظروف المعيشية مازالت صعبة مع انقطاع الكهرباء".

وتمت الموافقة على الزيارة وسط مطالب دولية متزايدة بالإفراج عن بازوم.

وتقول تقارير إن بازوم، 63 عامًا، فقد قدرًا "مقلقًا" من وزنه، بينما حُرم ابنه البالغ من العمر 20 عاما، والذي يعاني من حالة طبية مزمنة، من الرعاية.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن "الطبيب تمكن من التحدث إلى الرئيس وزوجته وابنه"، و"تمكن الطبيب أيضا من إحضار الطعام والأدوية لهم".

وأضافت الإذاعة: "بعد الزيارة، أعربت أسرة الرئيس بازوم عن ارتياحها".

وكان أحد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره بالعاصمة نيامي أن الرئيس محمد بازوم تلقى أمس السبت "زيارة من طبيبه" مع تنامي القلق على مصيره.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

وطمأن المصدر الجميع على صحة الرئيس بازوم، مؤكدًا أنه بخير بالنظر إلى الوضع الصحي.