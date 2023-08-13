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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: في مصر الناس بتأجل من نفسها حتى لو الأندية مطلبتش

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي تأجيل المباريات داخل مصر  بعد مواعيد مباريات الهلال والنصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب مجدي عبدالغني : النصر والهلال الأقوياء لعبوا السبت وهيلعبوا فى الدوري يوم الاتنين واتحاد الكرة السعودي رفض تماماً طلبهم بتأجيل المباريات.. واحنا في مصر الناس بتأجل من نفسها حتي لو الأندية مطلبتش!!".

 

 

علق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز (العالمي) بهدفين مقابل هدف.

وقال “البلتاجي” في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

وأشار البلتاجي إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.


وأوضح البلتاجي أن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة أنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا

الإعلامي مجدي عبد الغني اتحاد الكرة السعودي الهلال والنصر التواصل الإجتماعي فيس بوك

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