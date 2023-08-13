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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي للترجمة يحفل بتوقيع الطبعة العربية من رواية "القرية"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع الطبعة العربية من رواية" القرية " والتي تأتي ضمن الأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٦ أغسطس في تمام الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بحضور الفريق الفائز من قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والمشرف على الفريق الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرحمن وأعضاء الفريق الأستاذ عثمان عبد الناصر عثمان ، محمد محمدي الشحات وهاجر قدري محمد.


‎رواية"القرية"  من تأليف انتظار حسين و من ترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات و الترجمة بجامعة الأزهر ومن تقديم عبد الرحيم الكردي.


‎جدير بالذكر أن  الدورة الأولى لهذه المسابقة شارك بها اثنتان وعشرون جامعة مصرية، توزعت على ثماني عشرة لغة، وقد تألف كل فريق من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم 
‎وجاءت الأعمال الفائزة  بجانب رواية القرية في المرحلة النهائية للمسابقة
‎ كالتالي:الطبعة العربية من كتاب (علم اللغة البيئي: اللغة و علم البيئة  والقصص التي نحيا بها)من تأليف أران ستيبي ومن ترجمة  فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن و البنات و التربية بجامعة عين شمس.


وكتاب(المعرفة المستدامة:نظرية في الدراسات البينية)من تاليف روربرت فرودمان و من ترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد.

المركز القومي للترجمة كرمة سامي رواية القرية شباب الجامعات المصرية كتاب علم اللغة البيئي

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