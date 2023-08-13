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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports HD 3 TR.

ليفربول ضد تشيلسي

يستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم التتويج باللقب.

وظهر ليفربول بشكل كارثي الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، إذ أنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل صلاح رقمًا قياسيًا مسجلًا باسمه بتسجيل هدفًا على الأقل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي لـ 6 مواسم متتالية، ويبحث عن تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في شباك تشيلسي، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في المباراة الافتتاحية لـ “بريميرليج” في 7 مواسم متتالية.

ويحتاج محمد صلاح لاستعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، للتساوي مع الأسطوري الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال السابق، في صدارة قائمة الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 مرات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول في مباراة اليوم والدخول في المنافسة على لقب البريميرليج مبكرا.

وتعاقد تشيلسي “مؤخرا” مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة الفريق لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد موسم آخر.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، ليغيب عن المشاركات الأوروبية الموسم الحالي.

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