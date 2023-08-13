أسباب عقد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية.. مختار غباشي يكشف التفاصيل

أكد دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية هامة وضرورية، وذلك لبحث تداعيات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية التي تجهز للأسف عمليات متطرفة ضد الفلسطينيين.

وقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الحكومة تعمل على مزيد من التويد في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، إضافة إلى طرد العائلات الفلسطينية، وتمكين المستوطنين الإسرائيليين في تلك المنازل.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لا بد من وجود تكاتف عربي، لبحث سبل وحلول لما يتم في الأراضي الفلسطينية.

رؤية حزب الصهيونية الدينية

وأشار مختار غباشي إلى أنه إسرائيل تسعى للضغط وتمكين رؤية حزب الصهيونية الدينية من ضم منطقة الضفة الغربية لإسرائيل.