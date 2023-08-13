عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب عقد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية.. مختار غباشي يكشف التفاصيل

فلسطين والمسجد الأقصى
فلسطين والمسجد الأقصى

أكد دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية هامة وضرورية، وذلك لبحث تداعيات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية التي تجهز للأسف عمليات متطرفة ضد الفلسطينيين.

 

وقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الحكومة تعمل على مزيد من التويد في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، إضافة إلى طرد العائلات الفلسطينية، وتمكين المستوطنين الإسرائيليين في تلك المنازل.

 

وتابع  نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لا بد من وجود تكاتف عربي، لبحث سبل وحلول لما يتم في الأراضي الفلسطينية.

 

 رؤية حزب الصهيونية الدينية

وأشار مختار غباشي إلى أنه إسرائيل تسعى للضغط وتمكين رؤية حزب الصهيونية الدينية من ضم منطقة الضفة الغربية لإسرائيل. 

الحكومة الإسرائيلية القمة المصرية الأردنية الفلسطينية فلسطين المسجد الأقصى المستوطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

تجنبوا الشركات غير المرخصة.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

فيديو

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ