للمرة الثالثة خلال ساعات.. الدفاع الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في سماء بيلجورود

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلجورود، بعد أن دمرت مسيرة أخرى في ساعات الفجر.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "حوالي الساعة 11 صباحا اليوم تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي بيلجورود، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن هذه تعد ثالث محاولة هجوم أوكرانية أحبطتها القوات الروسية في بيلجورود خلال أقل من 24 ساعة، بعد هجومي فجر اليوم ومساء السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الدفاع الروسية، بيانا لها، قالت فيه إنه: "في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

