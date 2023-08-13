حريق ضخم في منشأة تخزين بموسكو.. ولا أنباء عن الضحايا

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام روسية بحدوث حريق ضخم في منشأة تخزين بضواحي موسكو.

ولم تفد الأنباء بتفاصيل الواقعة وما إذا كان هناك ضحايا أم لا.

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، خرق بروتوكولات "تفادي التصادم"، 14 مرة في سوريا، خلال يوم واحد.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، في تصريح نقلته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الأحد، إن" طيران ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة، قام برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية، حيث جرى تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".