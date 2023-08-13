رغم تعليمات الرئيس .. انفجار قوي في مطعم شرق الصين |فيديو

أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن انفجارًا غازيًا وقع، اليوم الأحد، في مطعم بشرق الصين أسفر عن مقتل شخصين، وذلك بعد شهرين من انفجار قاتل في مطعم دفع الحكومة إلى إصدار أوامر بإجراءات أمنية صارمة.

وكان الانفجار الذي وقع في الساعة 7:15 صباحًا في مطعم للأسماك المشوية في مدينة جاومي بمقاطعة شاندونج بشرق الصين قويا بما يكفي لسحق سيارة عابرة في الشارع بالخارج، وفقا لمقطع فيديو على الموقع الإلكتروني لصحيفة "بكين يوث" اليومية.

وذكر التلفزيون الرسمي على موقعه على الإنترنت أن معرفة ملابسات الحادث قيد التحقيق.

ولم تذكر التقارير أي تفاصيل عمن قتل أو كيف. ولكن قال التلفزيون الرسمي إن شخصين نقلا إلى المستشفى بإصابات طفيفة.

وفي يونيو الماضي، وقع انفجار غاز أدى إلى مقتل 31 شخصا في مطعم شواء منطقة نينجشيا، شمال غربي البلاد، في واحد من أكثر الانفجارات المميتة خلال السنوات الأخيرة.

ودفع هذا الانفجار الرئيس الصيني شي جين بينج لدعوة جميع المناطق لتصحيح مخاطر السلامة، كما أصدر مجلس الوزراء والحكومات المحلية تحذيرات ودعوا إلى إجراء تحقيقات متعمقة في "الأخطار الخفية" لتخفيض مخاطر الحرائق.

