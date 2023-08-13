الثلاثاء.. فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من أغسطس الجاري وحتى 5 من سبتمبر القادم 2023م.

الثلاثاء القادم فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

واوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من خلال الرابط الآتي: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

رئيس جامعة الأزهر يلتقي عمداء كليتي اللغة العربية واصول الدين والدعوة بالمنوفية

في اطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الازهر بالقاهرة والاقاليم للاطمئنان عليها والوقوف علي ماتشهده هذه الكليات من اعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة للبنيه الاساسية بها.

قام فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة بجولة تفقدية امس السبت ، شملت تفقد الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين جامعة الازهر بالقاهرة، اعقبها زيارة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بمدينة السادات وافتتاح المدينة الجامعية للطالبات علي هامش الزيارة.

ثم اختتم رئيس الجامعة جولته الي محافظة المنوفية بتفقد كليتي اللغة العربية واصول الدين والدعوة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الازهر بالمنوفية، والدكتور خالد عبد العال نصر عميد كلية اصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور عبد الله رفاعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكليتين لمتابعة اعمال الصيانة ورفع الكفاءة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد "2023- 2024 م.