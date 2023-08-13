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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحرية واحترام الآخرين ضمن يوم ثقافي متنوع بمكتبة طفل المعادي بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مكتبة طفل المعادي يوما ثقافيا، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بدأ بحوار عن "الحرية واحترام الآخرين" عرفت خلاله بدور رجب مفهوم الحرية بأنه مفهوم أخلاقي اجتماعي يقصد به الاحترام والتقدير المتبادل بين الأفراد وعدم تقييد حريتهم، وقدرة الفرد على اتخاذ القرار دون ضغوط من الآخرين، والتعبير عن آرائهم واختياراتهم شرط ألا يتعارض ذلك مع حقوق الآخرين، كما تم شرح عدة نقاط لمفهوم احترام الآخرين، وأهميته التي تكمن في بناء علاقات جيدة مع الآخرين وتجنب الإساءة الجسدية واللفظية.

كما شهد اليوم الثقافي بالمكتبة والمقدم ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، محاضرة بعنوان "المواطنة وحقوق المواطن" تنفيذ الإدارة العامة للموهوبين تناول خلالها محمد بكر عضو اتحاد كتاب مصر مفهوم المواطنة ومفهوم الدولة وعناصرها وأركانها وحقوق كل مواطن دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق وواجبات كل مواطن فى الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، كما أشار إلى إنجازات الجمهورية الجديدة وانطلاق مصر نحو المستقبل، بالإضافة إلى ذلك نفذت مسابقة ثقافية وتوزيع هدايا على الرواد.

 

وتضمنت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف، عقد محاضرة بعنوان "فضل الدعاء" للشيخ طارق عبد السميع الواعظ بالأزهر الشريف تناول خلالها فضل الدعاء وآدابه.

مكتبة طفل المعادي الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الحرية واحترام الآخرين أخلاقي اجتماعي إقليم القاهرة الكبرى

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