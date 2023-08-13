وزارة العمل تطلق التجربة الأولى للرصد الإلكتروني للسوق الإقليمية بمديريتي الأقصر وقنا

ذكرت وزارة العمل أن الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل أطلقت التجربة الأولى للرصد الإلكتروني وتكوين الهيكل التنظيمي لمراصد سوق العمل الإقليمية، وذلك على مدار 4 أيام بمديريتي عمل الأقصر وقنا، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي "WFP".



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم إطلاق هذه التجربة؛ لتطوير آليات جمع البيانات باستخدام أجهزة التابلت من خلال تصميم برنامج يحتوي على قواعد تنقية الأخطاء وإرسال البيانات اللحظية أولًا بأول؛ لتغذية تطوير وتفعيل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وإعداد معمل لاستقبال البيانات ومتابعتها.



وقالت مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل عبير فؤاد إن الدورة التدريبية استهدفت تحديث قاعدة بيانات المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، حيث بلغ حجم المنشآت المستهدفة بالأقصر 268 منشآة، وفي قنا 174 منشآة.



وأضافت أنه تم خلال الدورة التطبيق العملي للعاملين المدربين بوحدة الرصد الميداني بمكاتب التشغيل على استيفاء الاستمارة الإلكترونية لبرنامج سوق العمل مع أصحاب الأعمال بالتابلت، حيث تم توفير 17 جهاز تابلت وشاشات ذكية لعرض مؤشرات سوق العمل.



وأوضحت أنه تم عقد لقاء مع أصحاب الأعمال وممثلي مديري الموارد البشرية بالمنشآت بكل مديرية لتوعيتهم بأهمية دقة البيانات والمعلومات ودعم الثقة بمشاركة بياناتهم الصحيحة لإتاحة اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار؛ ﻟﺮﺳﻢ سياسات التخطيط المستقبلي للقوى العاملة الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل وخفض معدلات البطالة.



وتابعت أن الجميع من أصحاب الأعمال اتفق على احتياجهم المستقبلي لإكساب الشباب المهارات التكنولوجية والحياتية خاصة مهارة التواصل والمهارات الفنية لكل مهنة وخاصة مهن القطاع السياحي بالأقصر، وذلك يأتي في إطار الجمهورية الجديدة.



وأكدت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في العمل مع الحكومة، موضحة ضرورة معرفة احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الفنية المدربة لتصميم برامج لتأهيل الشباب طبقًا للمهارات المطلوبة لرفع مستوى الإنتاجية داخل المنشآة وانعكاس ذلك على زيادة الناتج المحلي القومي وخلق اقتصاد قوي تنافسي، وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺻﻮل اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ بفرص العمل المستقبلية، وإطلاق مبادرة للحوار حول التشغيل على المستوى الإقليمي مع الأطراف المعنية.