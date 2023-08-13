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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يُكرم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

خلال التكريم
خلال التكريم

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الأحد، بتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام على مستوى المحافظة، وذلك في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي شملت تكريم عدد ١٠ طلاب من حملة الشهادة الثانوية الأزهرية.

محافظ الإسماعيلية يكرم عددًا من اللاعبين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والدكتور أحمد بيومي مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

وهنأ محافظ الإسماعيلية الطلبة المتفوقين، مؤكدًا على توفير كافة سُبل الدعم اللازم لهم؛ تشجيعًا وتحفيزاً لهم على تحقيق المزيد من التفوق.

وأعرب محافظ الإسماعيلية، عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء الإسماعيلية، مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، ومناشدًا بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها فى المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد.

كما أشاد المحافظ بدور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرًا وعرفانًا بالجميل لدور الأسرة ودعمها وإسهاماتها في نجاح وتفوق أبنائها وصناعة جيل جديد لقادة مستقبل مصر.

وجاء في مقدمة المكرمين بالقسم الأدبي، الطالبة سارة عبدالقدوس صلاح الدمرداش الحاصلة على المركز الأول بمجموع ٩٣.٠٢ ٪، شهد محمد علي محمد الحاصلة على المركز الثاني بمجموع ٩٢.٨٦ ٪، رولان محمد عباس مرزوق عبدالحليم الحاصلة على المركز الثالث ٩١.٧٥ ٪، هاجر أحمد محمد حسن علي والحاصلة على المركز الرابع بمجموع ٩١.١١ ٪، نورا مختار عرفات مختار أحمد والحاصلة على المركز الخامس بمجموع ٩٠.٩٥ ٪

وفي القسم العلمي، حصل الطالب عمر محمد محمد إسماعيل على المركز الأول بمجموع ٩٨.٤٦٪، إبراهيم أحمد إبراهيم السيد معاطي ريان الحاصل على المركز الثاني بمجموع ٩٨.١٥ ٪، آية سليمان محمد سليمان إبراهيم الحاصلة على المركز الثالث بمجموع ٩٨.٠٠ ٪، أروى على محمد أحمد منسي الحاصلة على المركز الرابع بمجموع ٩٧.٦٩ ٪، وفاء حاتم عطا عبدالمحسن عبد السميع الحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع  ٩٧.٦٩٪.

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