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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة تشيلسي الليلة.. مجدي عبد الغني يوجه رساله لـ محمد صلاح

محمد صلاح ومجدي عبد
محمد صلاح ومجدي عبد الغني

وجه اللاعب السابق مجدي عبد الغني رسالة الي اللاعب محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني:"النهاردة إنطلاقة موسم جديد لنجم مصر محمد صلاح في البريميرليج.. إن شاء الله يكون موسم مميز لأبو مكة ويواصل تقديم مستواه الرائع ويقدر يحقق المزيد من الإنجازات الفردية والبطولات مع ليفربول.. بالتوفيق لفخر العرب 👑🇪🇬".

يحل فريق ليفربول ضيفا على تشيلسي اليوم  بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium  بتعليق عصام الشوالي.

ويحاول فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في صراع بطولة الدوري الإنجليزي أملا في تحقيق اللقب الغائب منذ آخر تتويج عام 2019-2020.

 

ويسعى محمد صلاح نجم فريق ليفربول لتحقيق إنطلاقة قوية في بطولة الدوري الإنجليزي وقيادة فريقه لحصد الثلاث نقاط الأولي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وينتظر محمد صلاح تحقيق رقم قياسي جديد حال تسجيل هدف في شباك فريق تشيلسي ليصبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي يسجل لفريقه في المباراة الإفتتاحية لـ 7 مواسم متتالية.

ونجح محمد صلاح في التسجيل خلال الست مواسم الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه في 2017 لفريق ليفربول قادما من نادي روما الإيطالي.

ويتساوي محمد صلاح مع الثلاثي المعتزل الان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد في سجل الأكثر تسجيلا في المباراة الإفتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي مسجلا 8 أهداف .

التواصل الاجتماعي الفرعون المصري محمد صلاح

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