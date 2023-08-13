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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: القضاء على 545 جنديا أوكرانيا في يوم واحد

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها قتلت حوالي 545 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال اليوم الماضي.

 

وأضافت الدفاع الروسية أنها أسقطت مروحية أوكرانية في أجواء دونيتسك و25 مسيرة في مناطق متفرقة.

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كانت قد ذكرت أوكرانيا إن قواتها حققت مكاسب على خط المواجهة الجنوبي وزعمت أنها استولت على أراض غير محددة، في وقت تكثر فيه الانتقادات لتراجع هجوم أوكرانيا المضاد لدرجة وصفه بالفشل، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت.

قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي ، قائد القوات الأوكرانية في الجنوب ، إن "قوات الدفاع تنشط بقوة" .


أضاف الجنرال تارنافسكي مشيرًا إلى الجبهة الجنوبية ، دون تحديد مكان وزمان التقدم: "اتجاه تافريا ، هناك مناطق محررة".

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