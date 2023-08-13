عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبريل المقبل

بمشاركة 20 دولة|رسميًا.. مصر تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

صدى البلد

تنظم  مصر خلال الفترة من 16 الي 26 أبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة بطولة أفريقيا للساق الواحدة حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ليتم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الأولي.

كما أعلن مصطفي عثمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات اصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية اعضاء بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ،جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك والذي تولي الادارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية التي تنظمها مصر إبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة.

أكد  المدير الفني التركي للمنتخب علي سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الاجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا الي اهمية زيادة الفرق بالاندية المصرية .

من جانبها قالت سارة سمير عضو اللجنة البارالمبية و مسؤول لجنة التطوير بالكاف اننا بدانا الطريق بمنظومة ادارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة علي كافة المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية علي تقديم كافة سيل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب واصحاب الهمم علي المشاركة واكتشاف المواهب قائلا ان القادم افضل للعبة .
ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر وللدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكل الداعمين للرياضة في مصر. 
شارك في الموتمر المهندس خالد عبد الحفيظ امين صندوق الاتحاد الافريقي في كرة القدم للساق الواحده و الدكتور وليد الملاح رئيس روابط للاستثمار الرياضي والدكتور هيثم الملاح واللاعبين بمنتخب مصر للساق الواحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

3 عروض.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رحيل شيكابالا عن الزمالك

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

ترشيحاتنا

مصدر في الكرملين : بوتين يبحث حضور قمة مجموعة العشرين لهذا السبب

التموين تقرر خفض أسعار الأرز 3 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية

بالدرجات .. مؤشرات تنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة

العناية الإلهية أنقذت الموقف|السيطرة على حريق هائل في مخزن بمنطقة كهرباء جنوب سيناء

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

بينهم أطفال .. مقتل 7 أشخاص في هجوم روسي على خيرسون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

فيديو

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ