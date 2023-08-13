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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن تسجيل فائض مالي بنهاية النصف الأول من 2023

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن الميزانية العامة للدولة سجّلت فائضًا ماليًا بنحو 656 مليون ريال، وذلك  بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة المالية إن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال.

وسجّل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2% مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 % ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال، أي بنسبة 4 % عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطنة عمان تسديد أكثر من 1.5 مليار ريال عماني من القروض الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى 16.3 مليار ريال عماني.

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