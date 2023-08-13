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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شرح قانوني العمل والمنظمات النقابية لعمال الصناعات الغذائية بالدورة التثقيفية

صدى البلد

تستمر أعمال النسخة السادسة للدورات التثقيفية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رعاية النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويشهد اليوم الثاني شرح قوانين العمل والمنظمات النقابية وآليات المفاوضة الجماعية والآليات السلمية لتحقيق مكاسب العمال في الجمهورية الجديدة؛ وذلك بحضور الأمين العام للنقابة صلاح سنهابي، والمستشار العمالي للنقابة محمد عيسى.

ويشارك في النسخة السادسة اللجان النقابية لمنطقة الوجه القبلي ولفيف من القيادات العمالية لمصانع السكر وقطاع المطاحن.

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