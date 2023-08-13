مجدي عبدالغني لمتابعيه: لو عاوزين الكرة المصرية تتطور ننسى الألوان والانتماءات

وجّه الإعلامي مجدي عبد الغني رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني:"احنا بنتكلم فى نظام مسابقات ولوائح وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص علي الجميع ، وبعض الناس محولة الموضوع أهلي وزمالك وشايف بعض التعليقات بيقولوا محدش بيتأجله ماتشات غير الأهلي ومحدش بيتجامل غير الأهلي.. يا جماعة الموضوع مش أهلي وزمالك والله.. ازاي عايزين نتقدم واحنا بردوا بنفكر كدا!!.. بالمناسبة الزمالك لما وصل نهائي قدام صن داونز اتأجله بردوا ماتشات كتير.. وبيراميدز بيتأجله لما بيكمل فى الكونفدرالية.. احنا عايزين لوائح تتطبق علي الجميع، عايزين لجان مفعلة، عايزين دوري محترفين بجد.. ياريت لو هدفنا الكرة المصرية تتطور فعلاً نغير فكرنا الأول وننسى التفكير في الألوان والإنتماءات عشان نبدأ صح".

وتنظم مصر خلال الفترة من 16 الي 26 أبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة بطولة أفريقيا للساق الواحدة حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ليتم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الأولي.

كما أعلن مصطفي عثمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات اصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية اعضاء بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ،جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك والذي تولي الادارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية التي تنظمها مصر إبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة.



أكد المدير الفني التركي للمنتخب علي سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الاجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا الي اهمية زيادة الفرق بالاندية المصرية .