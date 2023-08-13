تحذير شديد اللهجة لسكان زابوريجيا من خطر الصواريخ الروسية

حذر يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، السكان من خطر الصواريخ الباليستية الروسية في المدينة وكذلك عبر المنطقة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أهاب مالاشكو بالمواطنين الحيطة والحذر من تهديد أسلحة الطيران حول حافة منطقة زابوريجيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه "تم صد هجمات أوكرانيا في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسك وزابورويجيا".

وفي يوم واحد فقط، ضرب الجيش الروسي القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 مقاطعة.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد هجوم شنه الجيش الأوكراني في اتجاه منطقة زابوريجيا.