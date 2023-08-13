استهداف الصينيين في باكستان قصة لا تنتهي.. هجوم على قافلة بها عشرات المهندسين|فيديو

أفادت وسائل إعلام صينية بأن قافلة من المهندسين الصينيين تعرضت للهجوم قرب ميناء كوادر في بلوشستان الباكستانية، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن الهجوم وقع بالقرب من مركز شرطة كوادر في بلوشستان عندما كانت قافلة تقل 23 مهندسًا صينيًا تمر بمركز الشرطة، كما وقع انفجار بعبوة ناسفة.

ونشرت "جلوبال تايمز" على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" ، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، مقطع فيديو وأبلغت بالحادثة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على الشاحنة التي كانت جزءًا من القافلة مما تسبب في حدوث شقوق في الزجاج.

وفي انتظار مزيد من التفاصيل عن الحادث

وفي الأسبوع الماضي، قُتل سبعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم رئيس مجلس الاتحاد ، في انفجار لغم أرضي استهدف سيارة في منطقة بانجور في بلوشستان.

ونقلت صحيفة دون عن أمجد سومرو نائب مفوض بنجور قوله إن "الأوغاد زرعوا عبوة ناسفة عن بعد لاستهداف سيارة تقل رئيس جامعة بلغار اشتياق يعقوب وآخرين كانوا عائدين من حفل زفاف".

ومع زيادة حوادث الإرهاب في البلاد، وجهت وزارة الداخلية في البنجاب المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المقاطعة أو يعملون مع شركات خاصة لتوظيف شركات أمنية خاصة من الفئة 'A' لتأمينهم، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية.

وعقدت وزارة الداخلية والشرطة اجتماعا في شهر فبراير من هذا العام لمراجعة أمن المواطنين الصينيين العاملين في المشاريع الحكومية والخاصة في المقاطعة.

وفي عام 2014، أنشأت حكومة البنجاب وحدة الحماية الخاصة (SPU) كوحدة مخصصة لأمن الأجانب العاملين في مشاريع مختلفة ذات أهمية وطنية. وتم تجنيد ما يصل إلى 3336 شرطيا أمنيا، و187 سائقا، و20 مشغلا لاسلكيا، و 244 فردا سابقا في الجيش برتبة ضابط أمن كبير إلى كبير ضباط الأمن وسبعة ضباط سابقين بالجيش برتبة مدير إضافي ونائب مدير في وحدة الحماية الخاصة.

ومع مراعاة متطلبات الوظيفة، تم منح الموظفين ستة أشهر من التدريب الصارم في أربع مدارس تدريب للشرطة من قبل مدربين محترفين.

وفي الوقت الحالي، يقوم 3829 من ضباط وموظفي وحدة الحماية الخاصة إلى جانب 2552 من الأفراد الملحقين من المناطق بتوفير الأمن لـ 7567 صينيًا يعملون في أربعة من الممر الاقتصادي و 27 مشروعًا خارج الممر الاقتصادي في المقاطعة.

وذكرت صحيفة "دون" أنها توفر الأمن للصينيين المقيمين في 70 مسكنا و 24 معسكرا في المقاطعة.

وبعد حادث جامعة كراتشي المروع الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الصينيين، قررت الحكومة الباكستانية أيضا تحمل التكاليف الأمنية للمشاريع غير التابعة للممر الاقتصادي الباكستاني، حسبما أفادت تقارير إعلامية.