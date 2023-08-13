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رئيس التحرير
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أعراض لا يكن تجاهلها لأمراض البروستاتا.. دكتور صلاح زيدان يكشف التفاصيل

الدكتور صلاح زيدان
الدكتور صلاح زيدان - رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية

أكد  الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، أن أمراض البروستاتا تؤرق الرجال لأنها يمكن أن تصيب الشباب وليس كبار السن فقط، مشيرا إلى أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بالتهابات البروستاتا، أما كبار السن فقد يعانون من تضخم البروستاتا.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له في برنامج “طبيب البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك أعراضا هامة لا يمكن أن يتم تجاهلها، وهي الحرقان في البول، أو الشعور باحتباس في البول، أو كثرة التبول خلال وقت النوم.

 

عامل وراثي

وأضاف أن أمراض البروستاتا قد تصيب الرجال من سن 40 لـ 45 سنة وهي السن المعتادة، أو أن الإصابة قد تكون نتيجة عامل وراثي.

وأوضح الدكتور صلاح زيدان أن البروستاتا ليس لها أي علاقة بحدوث الضعف الجنسي، مشيرا إلى أن أمراض البروستاتا تصيب في سن 40 لـ 45 سنة وهذه السن هي بداية حدوث الضعف بصفة عامة.

وذكر أن دوالي الخصيتين من أشهر الأسباب التي تؤدي لعدم الإنجاب لأنها تؤثر بصفة عامة على الحيوانات المنوية.

 

علاج دوالي الخصيتين

وأشار رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، إلى أن هناك نوعا من جراحة الخصية هي الجراحة الميكروسكوبية، وهي إحدى جراحات اليوم الواحد، وغير خطيرة، وتساعد بشكل فعال في علاج دوالي الخصيتين. 

الدكتور صلاح زيدان قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر لحرقان في البول احتباس في البول

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