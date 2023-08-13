ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، أكدت قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها، وعُثر بحوزتهما على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من البودرة تستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من الزجاجات التي تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع، و60 كيسا بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر وكمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.