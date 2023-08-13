هل أمراض البروستاتا تؤدي للضعف الجنسي؟.. صلاح زيدان يجيب

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، أن البروستاتا ليس لها أي علاقة بحدوث الضعف الجنسي، مشيرا إلى أن أمراض البروستاتا تصيب في سن 40 لـ 45 سنة وهذا السن هو بداية حدوث الضعف بصفة عامة.

وقال صلاح زيدان خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن دوالي الخصيتين من أشهر الأسباب التي تؤدي لعدم الإنجاب لأنها تؤثر بصفة عامة على الحيوانات المنوية.

علاج دوالي الخصيتين

وتابع رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، أن هناك نوع من جراحة الخصية هي الجراحة الميكرسكوبية، وهي أحد جراحات اليوم الواحد، وغير خطيرة، وتساعه بشكل فعال في علاج دوالي الخصيتين.