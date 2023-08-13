خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية عن رحيل الفتاتين ليلى ومريم، حيث خرجتا من منزلهما بشبين القناطر إلى الصيدلية لشراء أدوية لجدتهما المريضة بالغضروف.

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لم تتأخر مريم وليلى ولم تترددا لحظة وأسرعتا لشراء الأدوية، ولم تتوقعا أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية، حيث لقيتا مصرعهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعدما صدمتهما سيارة نقل يقودها طفل متهور.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفتاتين، مطالبة، خلال حديثها لـ"صدى البلد" بالقصاص العادل من المتهم.

وقالت أسرة الضحيتين: "عايزين حق بناتنا مريم وليلى لحد دلوقتى مش مصدقين إنهم ماتوا.. واللي قتلهم لازم يتعاقب هو وأبوه".

وأضاف: “بنتي كانت رايحة الصيدلية تشتري علاج لجدتها، وهي خارجة من الصيدلية صدمتها السيارة”.

وتابع: "رنيت على بنتي ما ردتش عليا وفي واحد رد عليا قالي بناتك عاملين حادثة على الترعة وماتوا تعالي شوفيهم".

واستطرد: “المتهم دهس البنات بعد الاصطدام بالسيارة المحملة بالزلط، وماتوا والعلاج فى إيديهم وملحقوش يفرحوا بشبابهم ويرجعوا لجدتهم المريضة بالعلاج”.

