لبيعها .. ضبط أحد المواطنين يستبدل مواسير الصرف الصحي للعمارات السكنية بمنوف

تمكن مجلس مدينة منوف في محافظة المنوفية من ضبط مواطن يقوم بتغيير مواسير الصرف الصحي العمارات السكنية التابعة لمجلس المدينة من أجل بيعها واستبدالها بمواسير بلاستيك.



جاء ذلك خلال مرور وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه محمد الزرقاني نائب رئيس المركز والمدينة داخل المدينة وتبين قيام أحد المواطنين و معه مجموعة من العمال بإحلال و تجديد مواسير الصرف الصحي لأحد العمارات السكنية التابعة لمجلس مدينة منوف بغرض بيع المواسير القديمة من الزهر و تركيب مواسير بلاستيك مجهولة المصدر بدلا منها و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مقاول يقوم بأعمال إحلال وتجديد بالعمارات السكنية التابعة لمجلس ومدينة منوف اذا كان غير معتمد من مجلس.